Amistoso, solo el nombre: Paraguay y EEUU se fueron a los golpes después de un duelo preparatorio

Estados Unidos y Paraguay protagonizaron un amistoso que prometía preparación y terminó con momentos de alta intensidad. El conjunto local se llevó la victoria por 2-1, pero el marcador quedó en segundo plano frente al incidente que se dio en los minutos finales.

Giovanni Reyna adelantó a los norteamericanos al minuto 4, mientras que Álex Arce igualó para la Albirroja apenas seis minutos después. La paridad se mantuvo hasta avanzada la segunda mitad, cuando Folarin Balogun marcó el gol que definió el resultado a menos de 20 minutos del cierre.

El cierre del partido estuvo marcado por una fuerte discusión entre Gustavo Gómez y Alex Freeman, que derivó en un enfrentamiento general entre ambos planteles. La situación fue controlada por el árbitro tras unos minutos de caos, dando por finalizado el encuentro.

El duelo dejó a las selecciones con sensaciones encontradas: mientras Estados Unidos celebró la victoria, Paraguay se retiró con la atención puesta en corregir detalles de cara al Mundial 2026.

