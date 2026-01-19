¿Cobros excesivos durante inscripciones escolares? Educación advierte sanciones y castigos administrativos

Las autoridades educativas de Santa Cruz han iniciado un despliegue técnico para verificar denuncias sobre aportes económicos fuera de norma en colegios. Estas acciones se realizan debido a que hoy se iniciaron las inscripciones para estudiantes nuevos en los niveles inicial, primaria y secundaria y se extenderán hasta mañana.

Nelson Alcocer, director de Educación Santa Cruz, confirmó que ya existen procesos en curso tras recibir diversas quejas de los tutores.

El funcionario declaró: “Como establece la resolución ministerial, estamos haciendo seguimiento. Tenemos más de 10 denuncias a la fecha, de unidades educativas que estarían haciendo cobros excesivos e irregulares”.

La supervisión busca asegurar que cualquier contribución económica sea estrictamente para infraestructura y no para eventos sociales o fines no permitidos. Al respecto, Alcocer señaló: “Los aportes están justificados cuando hace falta una refacción, una gotera, cuando no se puede atender de manera oportuna por la autoridad municipal”.

Finalmente, se advirtió que la responsabilidad administrativa recae directamente sobre los directores de los planteles educativos ante cualquier anomalía. La autoridad también enfatizó acerca del tema de la vestimenta escolar, indicando que “con el tema de los uniformes hay una flexibilidad, no es obligatoria pero no podemos direccionar o también cobrar excesivamente el costo de estos”.

