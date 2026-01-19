Kadir Barría debuta con Panamá ante Bolivia y dedica su gol a su padrino

El empate 1-1 entre las selecciones de Bolivia y Panamá no solo dejó conclusiones tácticas, sino también el nacimiento de una nueva figura con una carga emocional profunda.

Kadir Barría, portando el emblemático número 18, protagonizó el debut más nostálgico que un futbolista pueda imaginar: saltó a la cancha con la selección absoluta de Panamá y, en una jugada cargada de instinto, anotó el gol a favor de los panameños en el IV Centenario en Tarija.

La anotación de Barría no fue producto del azar, sino de un análisis frío del encuentro, según manifestó el jugador.

“La jugada fue repentina, vi el espacio y tuvimos entrenamientos toda la semana; entendí el juego del rival y gracias a Dios tuve el espacio, creí en mí y pude hacer el gol”, explicó el atacante tras el partido.

A pesar de la adrenalina del momento, el jugador confesó que, aunque siempre tuvo confianza en su desempeño, nunca imaginó que su estreno con la camiseta nacional se daría con una efectividad tan inmediata.

Sin embargo, el momento más conmovedor llegó cuando Barría reveló el significado detrás de su camiseta y su celebración. El joven futbolista dedicó su logro a su padrino, el histórico goleador panameño Luis "Matador" Tejada, fallecido en 2024.

“Jugué en la selección que tanto soñé. El número 18 que llevo y el gol se lo dedico a mi padrino Luis Tejada, que en paz descanse. Entre la emoción me olvidé de hacer su celebración característica, pero siempre lo tengo en cuenta; él siempre estuvo apoyándome”, confesó con humildad.

El debut de Barría es visto en Panamá como el inicio de un relevo generacional necesario, mientras el equipo continúa en su proceso de integración bajo el mando de su cuerpo técnico.

