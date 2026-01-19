En el primer día de inscripciones escolares, surgieron denuncias por cobros irregulares en distintas unidades educativas. Padres de familia expresaron su molestia ante montos elevados que estarían siendo exigidos al momento de inscribir a los estudiantes nuevos y antiguos.

FOTO: RED UNO

La Plataforma La Voz del Estudiante informó que recibió al menos 150 denuncias relacionadas con estos cobros. Las quejas provienen de colegios fiscales y de convenio, y fueron presentadas con pruebas como videos, audios y mensajes enviados por los mismos padres.

Según la plataforma, en varios casos los cobros se estarían realizando tanto a estudiantes nuevos como antiguos. Además, denunciaron que juntas vecinales estarían actuando en complicidad con algunos directores para exigir pagos que no corresponden al proceso de inscripción.

Los padres aseguran que los montos son más altos en los colegios de convenio. Esta situación genera preocupación, ya que la educación debe ser un derecho y no una carga económica adicional al inicio del año escolar.

Desde la Plataforma La Voz del Estudiante señalaron que estas denuncias serán presentadas ante las autoridades correspondientes para que se investigue el caso. Indicaron también que, si no se toman acciones inmediatas, llevarán la denuncia ante el Ministerio de Educación.

La plataforma pidió a los padres de familia denunciar cualquier cobro irregular y no dejar pasar este tipo de hechos que afectan directamente a los estudiantes y sus familias.



