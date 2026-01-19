¡Atención padres, no haga fila en vano! Estos son los requisitos para tramitar la Cédula de Identidad

Las filas en el Servicio General de Identificación Personal (Segip) aumentaron por el inicio de las clases. Desde tempranas horas de la madrugada, padres de familia y niños esperan a las afueras para tramitar la cédula de identidad.

Para evitar hacer fila en vano, es importante conocer con anticipación los documentos que se deben presentar.

Muchos de los trámites se retrasan porque las personas no cuentan con todos los requisitos. Por eso, antes de acudir al Segip, se recomienda revisar qué documentos son necesarios, según la edad y el tipo de trámite que se va a realizar.

Requisitos para personas mayores de 18 años

(Trámite por primera vez)

Certificado de nacimiento original, emitido por el Sereci, obtenido después de 2007.

Depósito bancario o transferencia de Bs 17 a nombre del titular.

Certificación de partida única vigente del Sereci (si corresponde).

Resolución administrativa de nueva inscripción, si corresponde.

Requisitos para menores de 18 años

(Trámite por primera vez)

Certificado de nacimiento original, emitido después de julio de 2007. Depósito bancario o transferencia de Bs 17 a nombre del menor. Presencia física del niño o niña. Presencia de uno o ambos padres con su cédula de identidad.

Las personas que van a renovar su cédula de identidad por robo o vencimiento, sólo deben hacer el depósito de Bs 17.

Se recomienda a las familias organizarse y evitar largas filas innecesarias en estos días de alta demanda.





