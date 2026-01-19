¡Atención padres, no haga fila en vano! Estos son los requisitos para tramitar la Cédula de Identidad

Muchos de los trámites se retrasan porque las personas no cuentan con todos los requisitos. Aquí te dejamos la lista de los documentos que necesitas.
19/01/2026 17:23
Escuchar esta nota
Las filas en el Servicio General de Identificación Personal (Segip) aumentaron por el inicio de las clases. Desde tempranas horas de la madrugada, padres de familia y niños esperan a las afueras para tramitar la cédula de identidad.
Para evitar hacer fila en vano, es importante conocer con anticipación los documentos que se deben presentar.
Muchos de los trámites se retrasan porque las personas no cuentan con todos los requisitos. Por eso, antes de acudir al Segip, se recomienda revisar qué documentos son necesarios, según la edad y el tipo de trámite que se va a realizar.
Requisitos para personas mayores de 18 años
(Trámite por primera vez)
Requisitos para menores de 18 años
(Trámite por primera vez)
Las personas que van a renovar su cédula de identidad por robo o vencimiento, sólo deben hacer el depósito de Bs 17.
Se recomienda a las familias organizarse y evitar largas filas innecesarias en estos días de alta demanda.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
21:00
22:00
00:00
01:00
17:00
18:55
21:00
22:00
00:00
01:00