La familia de Guillermo Chipana Aliaga se encuentra muy preocupada y pide ayuda para dar con su paradero. El hombre de 68 años, de nacionalidad boliviana, desapareció el pasado jueves 15 de enero, alrededor de las cinco de la tarde, luego de salir del domicilio de su hijo.

Según la información brindada por sus familiares, Guillermo salió de una vivienda ubicada en el quinto anillo de la avenida Santos Dumont y desde ese momento no se volvió a tener noticias sobre él.

Sus seres queridos iniciaron una intensa búsqueda y alertaron a las autoridades, ya que con el paso de las horas crece la preocupación por su estado de salud y seguridad. La familia pide la colaboración de la población para obtener cualquier dato que ayude a encontrarlo.

Al momento de su desaparición, Guillermo vestía una polera de color verde con cuello amarillo, buzo color y chinelas color negro.

Las autoridades ya fueron notificadas del caso y se activaron los protocolos de búsqueda. La familia solicita que, en caso de contar con información, se la comunique de inmediato.

Cualquier dato puede ser clave. Si alguien lo vio o sabe algo sobre su paradero, puede comunicarse a los números 69888622, 77359639 o 75368077. También se puede llamar a la PAC 120 o a Radio Patrullas 110.



