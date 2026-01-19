ABC restablece transitabilidad en la carretera Yacuiba–Villa Montes

La carretera Yacuiba–Villa Montes se encuentra nuevamente transitable gracias a la intervención inmediata de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Tarija, tras registrarse presencia de sedimento y palizada sobre la plataforma vial.

La institución informó que, detectado el problema, se desplazó de forma urgente personal técnico y maquinaria pesada hasta el sector Arenales para ejecutar trabajos de limpieza y despeje de la vía, evitando mayores afectaciones al transporte.

Gracias a esta acción rápida se logró restablecer la circulación vehicular, mientras que las microempresas de conservación continúan con labores permanentes de mantenimiento a lo largo del tramo para prevenir nuevos inconvenientes.

La ABC señaló que estas tareas se realizan de manera coordinada con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y la continuidad del tránsito en este sector de la Red Vial Fundamental.

Se reportaron fuertes lluvias en el chaco tarijeño desde la noche del domingo y generó estas dificultades para los transportistas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Senamhi emitió la alerta de categoría naranja para este sector del país, que durará con lluvias hasta esta jornada.

Se recomienda precaución a los conductores y no exceder los límites de velocidad por las condiciones meteorológicas de la zona.

