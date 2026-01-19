“Es un perjuicio grande”: Pacientes los más afectados por doble paro del sector salud en Santa Cruz

Los paros acatados por trabajadores y médicos del sector salud en Santa Cruz están generando serios perjuicios a los pacientes que acuden en busca de atención médica en los distintos niveles del sistema público.

Actualmente, se desarrollan dos medidas de presión: un paro de 96 horas de los trabajadores en salud y otro de 48 horas de los médicos, lo que ha paralizado gran parte de los servicios.

En el Centro de Salud San Luis, por ejemplo, no se está brindando atención a los pacientes que llegan al establecimiento, debido a la adhesión total a las medidas de protesta. La situación se repite tanto en la ciudad como en las provincias, afectando a los tres niveles de atención en salud.

De acuerdo con la información proporcionada por los dirigentes del sector, a los médicos se les adeuda dos meses de salario, mientras que los trabajadores en salud también reclaman pagos pendientes, motivo por el cual decidieron radicalizar sus protestas

El paciente expresó su preocupación por las consecuencias de estas medidas, señalando que “es un perjuicio grande, especialmente para la gente de escasos recursos, que tiene que recorrer mucha distancia, y para las personas que vienen de las provincias”, ya que los tratamientos se ven interrumpidos.

Cabe recordar que, tras un ampliado, la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) de Santa Cruz determinó llevar adelante un paro movilizado de 48 horas los días lunes 19 y martes 20 de enero, en protesta por la falta de pagos por parte de la Alcaldía y la Gobernación.

Daniel Gutiérrez, secretario provincial de Fesirmes, explicó que los 33 sectoriales que conforman la federación resolvieron apoyar la medida debido a que la situación se ha vuelto insostenible, afectando gravemente a las familias de los trabajadores y profesionales de la salud.

Por su parte, Evert Patiño, secretario de conflictos de Fesirmes, manifestó que tanto médicos como trabajadores mantienen las mismas demandas y esperan respuestas concretas de las autoridades departamentales, las cuales hasta el momento no han sido atendidas.

