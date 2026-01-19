Padres denuncian incremento de pensiones en cuatro colegios privados de Cochabamba

Ante el inicio de las inscripciones escolares, un grupo de padres de familia denunció que al menos cuatro colegios privados en Cochabamba pretenden incrementar el costo de las pensiones, pese a que el Ministerio de Educación dispuso que estas se mantienen congeladas hasta marzo.

El presidente de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Particulares, Ernesto Suárez, explicó que los establecimientos denunciados buscan aplicar aumentos que van entre 20 y 50 bolivianos por estudiante.

Recordó que cualquier ajuste está prohibido por ahora, ya que la definición sobre un posible incremento recién se discutirá en abril en una comisión mixta.

Según las denuncias, algunos colegios incluso colocaron avisos en sus puertas o hicieron firmar documentos a los padres para que acepten el incremento de manera anticipada.

“No deben ceder ante estas presiones y tienen que denunciar”, pidió Suárez, quien instó a las familias a hacer respetar la normativa vigente.

Por su parte, el director departamental de Educación, Edgar Veizaga, señaló que hasta el momento no recibió denuncias formales sobre incrementos en establecimientos privados de Cochabamba.

Además, reiteró que está prohibido cobrar aportes durante el proceso de inscripción en colegios fiscales y de convenio.



