Largas filas marcan el inicio de inscripciones escolares en Cochabamba

Las inscripciones escolares comenzaron este lunes en Cochabamba con largas filas de padres de familia en varias unidades educativas de alta demanda, pese a las recomendaciones emitidas por la Dirección Departamental de Educación (DDE).

Desde tempranas horas, incluso bajo la lluvia, decenas de padres acudieron a los colegios con la esperanza de conseguir un cupo para sus hijos. “Estoy desde las cinco de la madrugada esperando, he venido porque vivo por la zona y quiero que mi hijo se inscriba aquí para que le quede cerca”, relató un padre que aguardaba fuera de la unidad educativa Elena Arze.

Situaciones similares se registraron en establecimientos como Crisóstomo Carrillo y el kínder Cochabamba, donde se habilitó el registro para estudiantes nuevos en nivel inicial, primaria y secundaria.

En días anteriores, la DDE pidió evitar filas en colegios de alta demanda, recordando que los cupos disponibles fueron asignados mediante sorteo tras la fase de preinscripción realizada el año pasado. Sin embargo, algunos padres decidieron insistir ante la posibilidad de ampliación de espacios.

El proceso de inscripción escolar para la gestión 2026 se desarrollará del lunes 19 al viernes 23 de enero, según el cronograma oficial del Ministerio de Educación.

