TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Néstor Huanca Chura Puerto Quijarro

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Largas filas marcan el inicio de inscripciones escolares en Cochabamba

En días anteriores, la DDE pidió evitar filas en colegios de alta demanda, recordando que los cupos disponibles fueron asignados mediante sorteo tras la fase de preinscripción realizada el año pasado. Sin embargo, algunos padres decidieron insistir ante la posibilidad de ampliación de espacios.

Cristina Cotari

19/01/2026 9:54

Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

Las inscripciones escolares comenzaron este lunes en Cochabamba con largas filas de padres de familia en varias unidades educativas de alta demanda, pese a las recomendaciones emitidas por la Dirección Departamental de Educación (DDE).

Desde tempranas horas, incluso bajo la lluvia, decenas de padres acudieron a los colegios con la esperanza de conseguir un cupo para sus hijos. “Estoy desde las cinco de la madrugada esperando, he venido porque vivo por la zona y quiero que mi hijo se inscriba aquí para que le quede cerca”, relató un padre que aguardaba fuera de la unidad educativa Elena Arze.

Situaciones similares se registraron en establecimientos como Crisóstomo Carrillo y el kínder Cochabamba, donde se habilitó el registro para estudiantes nuevos en nivel inicial, primaria y secundaria.

En días anteriores, la DDE pidió evitar filas en colegios de alta demanda, recordando que los cupos disponibles fueron asignados mediante sorteo tras la fase de preinscripción realizada el año pasado. Sin embargo, algunos padres decidieron insistir ante la posibilidad de ampliación de espacios.

El proceso de inscripción escolar para la gestión 2026 se desarrollará del lunes 19 al viernes 23 de enero, según el cronograma oficial del Ministerio de Educación.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD