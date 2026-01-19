Clausuran centro médico que vendía fármacos abortivos en El Alto

Un operativo policial mediante redes sociales logró desmantelar este lunes un centro médico clandestino ubicado en la avenida Antofagasta, dentro de la zona de Villa Dolores en El Alto. El establecimiento utilizaba una fachada de servicios de medicina general y control de diabetes para encubrir la comercialización ilegal de pastillas abortivas.

La intervención se originó tras un rastrillaje en plataformas digitales donde se ofertaban los fármacos según las semanas de gestación de las compradoras. "A través del patrullaje cibernético hemos logrado identificar que aquí estaban ofreciendo la venta de pastillas abortivas", informó la autoridad policial a cargo del caso.

Durante la requisa, los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) procedieron al arresto del médico responsable que atendía en el lugar. El vocero oficial detalló además una modalidad de pago inusual: "Me informan que hay documentos y títulos profesionales que dejaban en calidad de garantía para el pago correspondiente".

En el interior del inmueble se confiscaron teléfonos celulares y diversos medicamentos que eran distribuidos sin los controles sanitarios ni la autorización legal pertinente. La policía calificó este hecho como un grave atentado contra la salud pública, debido al riesgo que implican estos procedimientos clandestinos.

El sospechoso ha sido puesto a disposición del Ministerio Público para que se inicie el proceso penal por los delitos que correspondan. Por el momento, las investigaciones continúan para determinar el alcance de esta red y si existen más implicados.

