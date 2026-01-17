El hecho ocurrió en el municipio de Prainha, estado de Pará, en Brasil, durante la mañana del 13 de enero, cuando la parte superior de la estructura colapsó inesperadamente, provocando la caída de los operarios desde una altura estimada de entre 80 y 90 metros.

Las víctimas fueron identificadas como Nando Carvalho, de 33 años, y Edirley Teles Pinheiro, de 20. Según los reportes preliminares, ambos fueron rescatados del lugar y trasladados al Hospital Municipal de Prainha, pero llegaron sin signos vitales.

Una maniobra de rutina terminó en tragedia: los operarios se encontraban desmontando la torre cuando se produjo el desplome.

El accidente fue registrado en video por testigos y compartido en redes sociales, donde se observa el momento en que la estructura colapsa mientras los trabajadores estaban en la cima.

Las circunstancias exactas del accidente aún no han sido esclarecidas. Las autoridades locales confirmaron que se iniciará una investigación para determinar si hubo fallas estructurales, negligencia o incumplimiento de protocolos de seguridad laboral.

La torre, ubicada en una zona conocida como Canta Galo, llevaba años en desuso y estaba siendo retirada del lugar como parte de un proceso de desmantelamiento de antiguas infraestructuras.

