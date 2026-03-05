Alarma en Miami: Voraz incendio de "quinta categoría" consume almacén logístico y genera nube tóxica

Un incendio de magnitudes catastróficas mantiene en vilo al sur de la Florida este jueves. El siniestro, que alcanzó el nivel de quinta alarma (uno de los más altos en el sistema de emergencias de EE. UU.), devasta un complejo de bodegas ubicado en la avenida 47 del noroeste, cerca de los límites con la ciudad de Miramar y a pocos kilómetros del conocido Hard Rock Stadium.

El inicio del caos

El fuego comenzó poco después de las 11:00 a.m. en un edificio de seis pisos perteneciente a empresas de logística y exportación, como Global Warehouse Solutions. Según testigos y trabajadores que lograron escapar ilesos, las llamas se propagaron con una velocidad incontrolable.

"Fue rapidísimo. Intentamos controlarlo, pero fue imposible", relató Jorge González, un trabajador del almacén quien advirtió que en el interior se guardan productos corrosivos y explosivos, además de tanques de gas propano.

Operativo de alto riesgo

Debido a la magnitud de las llamas y al peligro de un colapso estructural, el Departamento de Bomberos de Miami-Dade (MDFR) ordenó retirar a los efectivos del interior del edificio. Actualmente, más de 48 unidades de bomberos, con el apoyo de la ciudad de Miramar, realizan "operaciones defensivas", atacando el fuego desde el exterior y utilizando helicópteros lanza-agua para sofocar los focos desde el aire.

Las autoridades han expresado su preocupación por la toxicidad del humo, que es visible desde varios kilómetros de distancia. Se ha pedido a los residentes locales, especialmente a aquellos con problemas respiratorios, que permanezcan en sus hogares con las ventanas cerradas.

Cortesía Bomberos de Miami-Dade (MDFR)

A pesar de la cercanía de varios centros educativos, no se han reportado niños en peligro. La Escuela Primaria Dr. Frederica S. Wilson Skyway se encuentra justo frente al incendio, pero afortunadamente está vacía por trabajos de construcción. Aunque el humo es visible desde el campus de Somerset Academy (Miramar), los estudiantes fueron resguardados en el interior de los edificios.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales ni heridos, y se cree que todos los empleados lograron evacuar a tiempo. Las causas que originaron el fuego aún están bajo investigación por parte de las autoridades federales (ATF).

Co información de El Nuevo Herald y Univision.

