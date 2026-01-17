TEMAS DE HOY:
Internacional

Desgarrador momento: una madre reconoce a su hijo entre las víctimas en Irán

La escena fue registrada en la morgue de Kahrizak y se ha convertido en símbolo del dolor que viven muchas familias iraníes.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

17/01/2026 15:44

La escena ocurrida en una morgue del sur de Teherán ha conmocionado a miles de personas dentro y fuera de Irán. Un video difundido en redes sociales muestra a una madre que logra identificar a su hijo entre decenas de cuerpos que yacen en el exterior del Centro de Diagnóstico Forense de Kahrizak, en la provincia de Teherán.

El momento, registrado por testigos, refleja la crudeza del contexto que se vive en el país, tras semanas de protestas contra el régimen islámico. En las imágenes también se ve a otras personas buscando entre los cuerpos, en un intento desesperado por hallar a familiares desaparecidos.

 

 

Al reconocer a su hijo, la mujer rompe en llanto y es sostenida por otros presentes para evitar que se desplome. Su reacción se ha convertido en un símbolo del dolor colectivo que atraviesan muchas familias iraníes, marcadas por la represión.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que este hecho refleja el alto costo humano de las movilizaciones recientes. 

El caso se suma a una serie de denuncias que documentan el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias durante las protestas. Según reportes internacionales, las cifras de víctimas continúan en aumento.

