"Tenemos un 95% de avance": Camacho asegura que el estadio Ramón Tahuichi Aguilera estará listo este domingo

El emblemático estadio Tahuichi Aguilera, de la capital cruceña, se encuentra listo para recibir este domingo 25 de enero el esperado encuentro entre la selección boliviana y su similar de México. Las cuadrillas de trabajo mantienen jornadas de 24 horas para garantizar que cada detalle de la infraestructura alcance la excelencia requerida para este choque internacional.

"Ha sido un trabajo arduo, pero el domingo podremos inaugurar el estadio como queríamos para cumplir con el partido amistoso y vamos a tener una segunda etapa para mejorar muchas cosas hasta el mes de marzo. Está quedando espectacular, estamos con el 95% de avance y hasta el día domingo concluiremos el 100%", señaló Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz

La autoridad afirmó que se está inspeccionando los trabajos y viendo a las empresas y trabajadores en una jornada de 24 horas. Ha sido un trabajo arduo, pero el domingo podremos inaugurar el estadio, cumpliremos con este partido amistoso”.

La transformación del recinto no se limita a lo estético, pues gracias a un convenio estratégico con una telefónica, se convertirá en el escenario deportivo con mejor conectividad del país, de acuerdo a Camacho.

“Vamos a tener una sala de transmisión para la prensa, firmamos hace poco un convenio con Entel para que sea el estadio más digital de Bolivia y puedan tener una conexión constante para transmitir los partidos”, destacó la autoridad.

La viabilidad económica del proyecto fue posible gracias a un modelo de patrocinio basado en la preventa de 20 palcos de lujo a empresas privadas. Camacho explicó que: “La venta de estos palcos que ha podido generar los ingresos fundamentales que han adquirido distintas empresas ha podido dar la posibilidad de concluir con el estadio, de ahí vienen los recursos”.

El sector empresarial cruceño jugó un rol determinante, financiando componentes vitales como la nueva pantalla gigante, el sistema de sonido y las mejoras en el césped.

“Todo el equipo de la Gobernación se puso la camiseta y gracias a Dios la recepción del empresariado fue importantísimo”, reconoció el Gobernador al detallar la procedencia de la inversión.

Aunque la entrega funcional está garantizada para el domingo, la Gobernación ya planifica una segunda fase estética que se extenderá durante el primer trimestre del año. La autoridad concluyó asegurando que: “Vamos a llevar adelante una segunda etapa para mejorar muchas cosas, incluido el exterior, lo cual vamos a hacer hasta marzo. Está quedando espectacular”.

