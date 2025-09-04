TEMAS DE HOY:
Policial

Autopsia revela graves lesiones en niña de dos años que murió en Warnes

Investigan a la madre y al padrastro de la niña como principales sospechosos de su muerte.

Naira Menacho

03/09/2025 20:56

Foto: Captura.
Santa Cruz

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó  que la muerte de una niña de dos años en el municipio de Warnes fue confirmada como un caso de infanticidio, tras la autopsia médico legal realizada por el Instituto de Investigación Forense (IDIF).

La menor, procedente de la comunidad de Coloradillo, llegó sin vida a un centro médico el martes 2 de septiembre, con signos de violencia y desnutrición.

De acuerdo con la investigación preliminar, los principales sospechosos son su madre, Raceli A. M. (19 años), y su padrastro, Miguel J. C. (25 años), quienes están siendo investigados por la Fiscalía.

El doctor Ever Apaza, responsable del informe médico, explicó que la niña presentaba fracturas en sus miembros inferiores.

“La madre indicó que la había llevado a un huesero, pero llegó con las piernas vendadas, sin buena circulación y con mal olor. Eso derivó en un absceso en el abdomen”, detalló el médico.

La Fiscalía continúa con las investigaciones y no descarta ampliar las imputaciones conforme avancen las pericias.

