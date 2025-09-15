VIDEO: Motociclista corrió una carrera contra la muerte para salvar a la pequeña Jazlyn (Video)

En medio del caos, las sirenas y el humo tras la explosión de una pipa en el puente de la Concordia, en Iztapalapa, la historia de un héroe anónimo emerge con fuerza. No llevaba capa, ni uniforme especial, pero sí un valor enorme que le permitió enfrentarse a la tragedia para salvar una vida.

Se trata del motociclista que, junto al oficial Sergio Ángel Soriano, logró trasladar a la pequeña Jazlyn Azulete, de tan solo 2 años, al hospital más cercano, luego de que resultara gravemente herida por la explosión. Soriano, con la niña en brazos, le cortó la ropa quemada para evitar más daño en su delicado cuerpo.

Y fue entonces cuando apareció él, un hombre en motocicleta, dispuesto a abrirse paso entre el tráfico, el fuego y la desesperación para llegar a la clínica 53 del IMSS lo antes posible.

El oficial Soriano reveló que este motociclista no era un desconocido para él: “Es mi cuñado”, dijo, contando que llegó al lugar al enterarse de lo ocurrido y, al ver la situación crítica de la menor, no dudó ni un segundo en actuar.

En redes sociales ya lo llaman Alonso, aunque hasta ahora prefiere permanecer en el anonimato. Lo cierto es que su acción ha sido aplaudida por miles, quienes destacan que en medio de la tragedia surgen estos héroes inesperados, personas comunes que dan todo sin esperar nada a cambio.

Porque sí, a veces el heroísmo no está en las portadas, sino en quienes deciden hacer lo correcto cuando el tiempo y la vida van en contra.

