Fiebre por el clásico cruceño: Oriente agotó sus entradas en tiempo récord

La venta de entradas para el clásico cruceño 205 generó una verdadera avalancha de hinchas de Oriente Petrolero desde primera hora del viernes. En solo cuatro horas, las localidades disponibles se agotaron en los cuatro puntos habilitados, demostrando el entusiasmo de la afición por el esperado enfrentamiento frente a Blooming, válido por la Copa Bolivia.

Por medidas de seguridad, el partido contará únicamente con público de Oriente Petrolero. Sin embargo, el club habilitó una opción para los seguidores que no lograron entrada: podrán seguir el partido en una pantalla gigante instalada en la sede de Real Santa Cruz, con capacidad para 800 personas. Los boletos para este espacio tendrán un costo de Bs 30 para quienes quieran mesa con sillas y Bs 20 para solo asiento.

El encuentro se jugará este domingo 9 de noviembre desde las 15:00 y promete una jornada llena de emoción y colorido para la hinchada albiverde, tanto dentro como fuera del estadio.

