Así inició la primera sesión de la Asamblea Legislativa para la toma de posesión del nuevo Gobierno de Bolivia

El Hemiciclo se encuentra completamente preparado para recibir al presidente electo Rodrigo Paz y al vicepresidente Edmad Lara, quienes jurarán sus cargos frente a legisladores, delegaciones internacionales y autoridades nacionales.

Desde tempranas horas, funcionarios y comisiones protocolarias ultimaron los detalles de la sesión, mientras los invitados especiales ocupaban sus lugares asignados para ser testigos de este acto histórico y democrático.

La jornada marca el inicio oficial del nuevo ciclo político en Bolivia, con la presencia de cinco presidentes de Estado, cuatro vicepresidentes y más de 50 delegaciones extranjeras.

