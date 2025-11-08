TEMAS DE HOY:
Arrestados Asesinato dinero ilegal

19ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Así inició la primera sesión de la Asamblea Legislativa para la toma de posesión del nuevo Gobierno de Bolivia

Este sábado 8 de noviembre se inició la primera sesión de honor en la Asamblea Legislativa Plurinacional para la ceremonia de toma de posesión de las nuevas autoridades del país, que conducirán Bolivia durante el período 2025-2030.

Jhovana Cahuasa

08/11/2025 10:54

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

El Hemiciclo se encuentra completamente preparado para recibir al presidente electo Rodrigo Paz y al vicepresidente Edmad Lara, quienes jurarán sus cargos frente a legisladores, delegaciones internacionales y autoridades nacionales.

Desde tempranas horas, funcionarios y comisiones protocolarias ultimaron los detalles de la sesión, mientras los invitados especiales ocupaban sus lugares asignados para ser testigos de este acto histórico y democrático.

La jornada marca el inicio oficial del nuevo ciclo político en Bolivia, con la presencia de cinco presidentes de Estado, cuatro vicepresidentes y más de 50 delegaciones extranjeras.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Uno decide

12:00

Uno decide

12:30

Uno decide

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Uno decide

12:00

Uno decide

12:30

Uno decide

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD