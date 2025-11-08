Así inició la primera sesión de la Asamblea Legislativa para la toma de posesión del nuevo Gobierno de Bolivia

Este sábado 8 de noviembre se inició la primera sesión de honor en la Asamblea Legislativa Plurinacional para la ceremonia de toma de posesión de las nuevas autoridades del país, que conducirán Bolivia durante el período 2025-2030.
08/11/2025
El Hemiciclo se encuentra completamente preparado para recibir al presidente electo Rodrigo Paz y al vicepresidente Edmad Lara, quienes jurarán sus cargos frente a legisladores, delegaciones internacionales y autoridades nacionales.
Desde tempranas horas, funcionarios y comisiones protocolarias ultimaron los detalles de la sesión, mientras los invitados especiales ocupaban sus lugares asignados para ser testigos de este acto histórico y democrático.
La jornada marca el inicio oficial del nuevo ciclo político en Bolivia, con la presencia de cinco presidentes de Estado, cuatro vicepresidentes y más de 50 delegaciones extranjeras.
