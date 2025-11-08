Oriente recibe malas noticias por Centurión y Henry Vaca antes del clásico cruceño

A pocas horas del clásico cruceño número 205, Oriente Petrolero recibió definiciones importantes respecto a dos de sus figuras. El Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) emitió este sábado su fallo sobre las expulsiones de Henry Vaca y Ricardo Centurión, ocurridas el 26 de octubre en el encuentro ante GV San José en Oruro.

Henry Vaca, quien fue expulsado cuando se encontraba en el banco de suplentes, recibió una sanción de dos partidos. Como ya cumplió uno frente a The Strongest en La Paz, no podrá estar presente este domingo frente a Blooming. Su regreso se daría recién en el inicio de los playoffs de la Copa Bolivia, dependiendo del rendimiento final del equipo refinero en la fase de grupos.

En el caso de Ricardo Centurión, el panorama es diferente. El TJD decidió abrirle un proceso disciplinario luego del informe del árbitro Herland Salazar, que denunció una supuesta agresión del jugador argentino. A pesar de ello, Centurión está habilitado para disputar el clásico mientras se resuelve su situación definitiva, que podría derivar en una sanción prolongada.

La noticia genera atención en el entorno albiverde, especialmente tras confirmarse la baja de Fernando Nava, quien viajó rumbo a Corea del Sur para sumarse a la selección nacional. Ante este panorama, el cuerpo técnico de Oriente deberá ajustar su esquema ofensivo, pero contará con Centurión en el duelo más esperado del semestre.

