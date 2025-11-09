Paz lidera caravana de cisternas junto a los nuevos titulares de YPFB y ANH

En un claro cumplimiento de su promesa de asegurar la distribución de carburantes desde el inicio de su mandato, el presidente Rodrigo Paz lideró este domingo una caravana de cisternas cargadas con diésel y gasolina con destino al departamento de La Paz.

Acompañado por miembros de su gabinete, el mandatario encabezó el convoy que partió desde Achica Arriba, en la ruta que conecta Oruro con La Paz, buscando poner fin a la crisis de escasez que ha afectado al país, según el reporte de medios estatales.

Paz lidera caravana de cisternas. FOTO/STR @APGNoticiasBo

"Gasolina y diésel ya hay": fin al "Estado tranca"

El destino final de los camiones cisterna es la planta de Senkata, en El Alto, desde donde se iniciará la distribución inmediata a las estaciones de servicio de todo el departamento.

En un acto simbólico, el Presidente Paz celebró la llegada de los carburantes con un mensaje categórico: "La casa está desordenada y hay que ordenarla… Gasolina y diésel ya hay," afirmó Paz. Posteriormente, sentenció: "Adiós, Estado tranca", en referencia al fin de la burocracia y la ineficiencia en el aparato estatal, levantando la tranca en la carretera.

El mandatario enmarcó esta acción en una de las cuatro guías de su gestión: el fin del "Estado tranca", junto con "Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia", "capitalismo para todos" y la distribución 50/50 de recursos entre el nivel central y las regiones.

Nuevos responsables en hidrocarburos

Durante el evento, el presidente Paz reveló que ha designado a los nuevos responsables de las dos entidades clave en la logística de carburantes del país: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Estos nombramientos se consideran cruciales para asegurar el despliegue eficiente de la provisión de hidrocarburos en el territorio nacional y para consolidar el ordenamiento logístico prometido.

Paz también destacó las intensas gestiones que su gobierno ha realizado ante organismos internacionales y países amigos para conseguir la liquidez de dólares y asegurar la importación de combustibles. Tras su participación en la caravana, el presidente tenía previsto retornar al Palacio de Gobierno para continuar personalmente con sus gestiones para la obtención de divisas.

La caravana fue recibida con aplausos y bocinazos por parte de la población y, especialmente, por los choferes, quienes agradecieron que el diésel y la gasolina estén garantizados para el transporte y el aparato productivo. Paralelamente, en otras regiones del país, conductores reportaron una notoria disminución de las filas en los surtidores.

