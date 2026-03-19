Confirman dos casos de viruela símica en La Paz y activan alerta epidemiológica

El último informe epidemiológico confirmó dos casos de viruela símica (Mpox) en el departamento de La Paz, ambos detectados en el municipio paceño y verificados mediante laboratorio, según informó el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Tras la confirmación, las autoridades sanitarias activaron una alerta epidemiológica dirigida a todo el personal de salud, con el objetivo de reforzar la vigilancia ante posibles nuevos contagios.

“Tenemos lo que es viruela símica Mpox, dos casos confirmados con laboratorio a la fecha, estos presentados en el municipio de La Paz”, Jhoselyn Mamani, jefa de Epidemiología del Sedes La Paz.

Explicó que se trata de una enfermedad vírica que se transmite principalmente por contacto estrecho de persona a persona.

En ese marco, dijo que se pusieron en marcha los protocolos correspondientes para el control y seguimiento de los pacientes.

Mamani detalló que actualmente se realiza un monitoreo epidemiológico riguroso, además de la identificación de contactos cercanos para evitar la propagación del virus.

“Estamos haciendo lo que es el control epidemiológico a estos dos pacientes, la vigilancia que se debe y más que todo la investigación de los casos que se han reportado y los contactos que puedan estos tener”, indicó.

Asimismo, informó que no se registraron decesos relacionados con estos casos, aunque advirtió sobre la importancia de no bajar la guardia.

"No se ha tenido casos de decesos, pero sí llega a ser de cuidado ya que puede llegar a contagiar a una persona u otra”, manifestó.

Desde el Sedes recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y acudir de inmediato a un centro de salud en caso de presentar síntomas sospechosos, con el fin de garantizar una atención oportuna y evitar mayores contagios.

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