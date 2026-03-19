“Mi carrera está llegando a su fin”: Neymar apunta al Mundial 2026 como su último desafío

El final empieza a asomar. El delantero Neymar Jr. sorprendió al mundo del fútbol al asegurar que el Mundial de 2026 podría ser el último de su carrera, una despedida que quiere vivir con la camiseta de Selección de Brasil.

El mensaje no fue casual. Apunta directamente al actual entrenador, Carlo Ancelotti, en un claro guiño sobre su deseo de ser tomado en cuenta para la cita mundialista.

“Mi carrera está llegando a su fin”

En un video publicado por Santos FC, Neymar dejó frases que resonaron fuerte entre los hinchas:

“Obviamente, este es mi último Mundial. Mi carrera está llegando a su fin y lo sabemos”.

Con un tono sincero y emocional, el brasileño también pidió a su entorno disfrutar cada partido, consciente de que su etapa como futbolista entra en su recta final.

El sueño de un último baile

A sus 34 años (para 2026), Neymar no esconde su ambición: disputar su quinto Mundial y despedirse compitiendo al más alto nivel.

“Puedo ayudar a la selección. Conozco mis cualidades y sé que puedo aportar”, aseguró, dejando claro que aún se siente vigente.

La próxima Copa del Mundo —que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá— aparece en el horizonte como su gran despedida.

Entre la ilusión y la incertidumbre

No es la primera vez que Neymar habla de un posible retiro. Ya lo había insinuado antes del Mundial de Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 e incluso en meses recientes volvió a poner en duda su continuidad.

Sin embargo, esta vez el mensaje suena diferente: más directo, más cercano… más definitivo.

El “Príncipe” prepara su último acto. Y si algo está claro, es que quiere que el final no sea silencioso, sino a la altura de su historia: con Brasil, en un Mundial… y con todo el mundo mirando.

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