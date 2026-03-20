Día del Padre: Los hombres que impulsaron a los héroes de la Selección

En el marco del Día del Padre, las historias detrás de los jugadores de la selección boliviana cobraron protagonismo en las gradas del estadio, donde no solo se alienta, sino también se celebra el sacrificio y acompañamiento de quienes estuvieron desde el inicio: sus papás.

Juan Carlos Lampe, padre del arquero Carlos Lampe, contó que mantiene contacto constante con su hijo, quien actualmente se encuentra en México a la espera de disputar el repechaje. “Todos creemos que les va a ir muy bien a la selección”, afirmó.

Recordó que de niño no tuvo la oportunidad de jugar fútbol, por lo que decidió apoyar a sus hijos para que cumplan sus sueños. “Siempre los acompañamos y se dedicaron al deporte”, señaló. También destacó la disciplina de su hijo, a quien impulsó desde pequeño a practicar distintas actividades deportivas.

Por su parte, William Villarroel resaltó los valores inculcados a su hijo desde pequeño. “Moisés siempre fue un buen muchacho, aplicado en los estudios, tranquilo, nunca problemático”, señaló.

Recordó además que el vínculo de su hijo con el fútbol comenzó desde muy temprano. “La primera vez que fuimos a un partido tenía seis meses, cuando Blooming salió campeón. Desde bebé ya vivía el fútbol”, relató.

Ambos padres coincidieron en que el camino no fue fácil, pero que el esfuerzo ha dado frutos. “Siempre será un orgullo y esperamos que cumpla su sueño. Llegar al Mundial será el premio a tanto sacrificio”, afirmó Villarroel.

En una jornada especial dedicada a los padres, estas historias reflejan que detrás de cada jugador hay una familia que empuja, sostiene y sueña. Hoy, más que nunca, ellos celebran no solo el Día del Padre, sino también la posibilidad de ver a sus hijos hacer historia y darle una alegría a todo un país.

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