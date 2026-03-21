Según periodista en Virginia, defensa de Marset logró aplazar la audiencia para el 1 de abril

El periodista Marcelo Paredes en una entrevista exclusiva en Que No Me Pierda (QNMP) informó que, pese al hermetismo que existe sobre las declaraciones de Sebastián Marset, se habría dado a conocer que el uruguayo “señaló que no se sentía culpable” durante su comparecencia en el juzgado de Virginia.

El experto detalló que el procesado aprovechó la instancia para mencionar "móviles políticos" y diversos temas de alcance sudamericano en su defensa, motivo aprovechado por sus abogados para lograr aplazar su próxima audiencia, que debía realizarse el 25 de marzo, hasta el 1 de abril.

Ante esta postura, el abogado Michael Padula "ha logrado hacer retrasar la audiencia" que estaba prevista originalmente por el tribunal estadounidense, aseguró Paredes.

Según Paredes, esta maniobra busca evitar el "rocket docket", un distrito que se caracteriza por apresurar este tipo de casos para dictar sentencias rápidas.

Disputa por la recompensa

Respecto a la recompensa de 2 millones de dólares de EE. UU., el periodista señaló que el viceministro Hernán Paredes confirmó que "se preveía cobrar" dicho monto. No obstante, la defensa planea capitalizar la confusión sobre quién delató al uruguayo, alegando que "alguien de su entorno" facilitó la captura y no la policía.

Paredes advirtió que cualquier comunicación entre el equipo legal y el acusado debe pasar por un filtro estrictamente "monitoreado, registrado y procesado". Actualmente, Marset permanece bajo custodia de nivel 4 en una instalación, donde cumple 23 horas de aislamiento diario y 1 con luz solar.

La fecha del juicio ha sido fijada para el 1 de abril, lo que otorga un margen de tiempo crucial para que los abogados preparen su respuesta. El comunicador subrayó que la defensa intenta mitigar el impacto de las pruebas, considerando que "va a ser bastante información de la que van a tener que responder".

Finalmente, el experto vinculó este proceso con la sentencia de 25 años contra Maximiliano Dávila, hecho que repercutió con fuerza en portales internacionales de crimen.

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