Salió de su casa y no volvió: investigan muerte de un joven en Entre Ríos

La violencia volvió a golpear con fuerza al trópico de Cochabamba. Un joven fue ejecutado a plena luz del día en el municipio de Entre Ríos, tras ser atacado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

El hecho ocurrió el sábado 21 de marzo, cuando la víctima, identificada como Víctor Villarroel, conocido como “soldado”, salió de su chaco con la intención de comprar almuerzo. Sin embargo, ese trayecto cotidiano terminó en tragedia.

Según los reportes preliminares, al llegar a la zona fue interceptado por desconocidos que se movilizaban en un vehículo tipo Noah. De forma repentina, los atacantes descendieron armados y abrieron fuego sin darle oportunidad de escapar.

Los disparos fueron múltiples y directos. El joven cayó en el lugar, sin vida.

Tras el levantamiento del cuerpo, se confirmó que presentaba al menos 15 impactos de bala en distintas partes, evidenciando la brutalidad del ataque.

Los autores del crimen huyeron inmediatamente en el mismo vehículo, con rumbo desconocido.

Dolor y exigencia de justicia

El hecho ha dejado a la familia y a la población profundamente consternadas. Los allegados de la víctima exigen a la Policía una investigación rápida para identificar y capturar a los responsables.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial detallado, aunque se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayores elementos sobre este nuevo hecho de sangre.

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