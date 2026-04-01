Los resultados finales de las elecciones subnacionales 2026 han dejado una radiografía preocupante sobre la salud democrática y la gobernabilidad en el eje metropolitano de Cochabamba. El dato que surge del escrutinio es la fragmentación del voto, provocada por una proliferación de candidatos en municipios pequeños, lo que ha dado como resultado autoridades electas con porcentajes de apoyo bajos.

Cercado: La excepción a la regla

En la ciudad de Cochabamba, el panorama fue más claro. Con 10 agrupaciones en carrera, Manfred Reyes Villa logró la reelección con el 46.70% (197.782 votos), consolidándose como la única autoridad del eje con una mayoría sólida. Le siguieron A-UPP con el 20.36% y Soluciones Con Todos con un distante 7.22%.

Alcaldes con menos del 20% de respaldo

El escenario cambia drásticamente al observar el resto de los municipios, donde la cantidad de candidatos (hasta 14 en algunos casos) diluyó el apoyo popular:

Colcapirhua: Nelson Gallinate retorna a la silla municipal con apenas 6.473 votos (17.94%) . Como referencia, el alcalde electo obtuvo una votación que ni siquiera llenaría una cuarta parte del estadio Félix Capriles.

Vinto: Félix Quispe (PPS) se alzó con la victoria con solo el 17.46% de la votación, superando por menos de un punto porcentual a su seguidor más cercano.

Quillacollo: Luis Santa Cruz ganó con el 23.24% en un municipio que presentó una cifra récord de 14 candidatos.

El desafío de la gobernabilidad

La fragmentación no solo afecta la representatividad, sino que anticipa "floridos" concejos municipales donde ninguna fuerza tendrá mayoría propia. En municipios como Sipe Sipe, donde Freddy Patzi (A-UPP) ganó con el 23.17%, o Tiquipaya, donde Maximiliano Mamangueño obtuvo el 26.94%, la negociación política será obligatoria para aprobar cualquier proyecto de ley o presupuesto.

En Sacaba, Riony Villarroel (MTS) logró la alcaldía con el 28.35%, enfrentando un escenario similar de dispersión frente a otras 10 candidaturas.

Mira la programación en Red Uno Play