Repetición de votos frena convocatoria a segunda vuelta en Santa Cruz

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, informó que el organismo electoral avanza en el calendario de las elecciones subnacionales, que contempla la repetición de votación en tres municipios de Santa Cruz el próximo 5 de abril y la segunda vuelta en seis departamentos el 19 del mismo mes.

Ávila explicó que ya se emitió la convocatoria para la segunda vuelta en cinco departamentos, mientras que en Santa Cruz esta aún está pendiente hasta que concluya la reposición de mesas observadas. “La convocatoria en Santa Cruz se realizará una vez se cierre la repetición de las mesas de sufragio”, precisó.

La autoridad señaló que, si bien el proceso logístico continúa, la normativa obliga a esperar la conclusión de estas mesas para avanzar formalmente. No obstante, aclaró que, tras un análisis técnico, la repetición de votación no incide en el resultado de la elección a la Gobernación.

En relación al incidente ocurrido en San Ignacio de Velasco, Ávila reveló inconsistencias en el reporte del Tribunal Electoral Departamental, donde inicialmente se anunció la repetición en 22 mesas, pese a que la suspensión alcanzó a 97. “Se solicitó la corrección para que la reposición se realice en la totalidad de mesas afectadas”, indicó.

El vocal atribuyó la suspensión a un error logístico en el envío de papeletas electorales. “Se distribuyeron papeletas que correspondían a otro municipio, lo que obligó a paralizar la votación”, explicó.

Ante esta situación, el TSE dispuso una supervisión directa del proceso y ordenó una investigación para establecer responsabilidades. “El Tribunal Supremo Electoral estará presente en todas las etapas, desde el armado del material hasta la entrega de resultados”, afirmó.

Asimismo, detalló que en los departamentos donde ya se convocó a segunda vuelta, el sorteo de jurados y la preparación de papeletas comenzarán de inmediato. En cuanto a la campaña electoral, indicó que en estos departamentos se iniciará desde el 31 de marzo, mientras que en Santa Cruz arrancará tras la repetición de votación.

Finalmente, Ávila anunció que se prevé la realización de un debate simultáneo entre los candidatos que disputarán las gobernaciones, programado para el domingo previo (12 de abril) a la jornada electoral.

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