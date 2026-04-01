Secuestro en el Trópico: Autopsia de Filomena Orellana determinará la violencia de su asesinato

Tras el violento secuestro y posterior hallazgo sin vida de Filomena Orellana (46 años) en el municipio de Entre Ríos, la atención de las autoridades y la opinión pública se concentra ahora en la morgue judicial. La autopsia de ley, que se realiza en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), es la pieza clave para confirmar el nivel de violencia ejercido por el grupo armado que la mantuvo privada de su libertad presuntamente durante tres días.

Aunque el informe oficial sigue pendiente, los investigadores y testigos del levantamiento legal del cadáver permitieron trazar una hipótesis preliminar sobre las causas del deceso:

Signos de tortura: El cuerpo presentaba múltiples manchas equimóticas (hematomas) en diversas zonas, lo que sugiere que Filomena fue golpeada brutalmente antes de morir.

Muerte por asfixia: La principal hipótesis de la FELCC es que la víctima falleció por asfixia, tras haber sido sometida físicamente.

Data de la muerte: Los resultados periciales determinarán si la mujer fue asesinada poco después de su captura el viernes o si permaneció con vida durante los tres días que duró su desaparición.

El Director de la FELCC, Rolando Vera, confirmó que el caso está siendo investigado bajo la sombra del narcotráfico. Orellana contaba con antecedentes penales por tráfico de sustancias controladas en 2004 y 2013.

"Se manejan varias hipótesis. La primera es que puede tratarse de un ajuste de cuentas (vinculado a la apropiación de un cargamento de droga); la segunda apunta a deudas económicas pendientes", detalló el coronel Vera.

El secuestro, ocurrido el pasado viernes 28 de marzo, fue ejecutado por cinco hombres encapuchados armados con fusiles de grueso calibre. Los atacantes irrumpieron en el domicilio de la víctima y la subieron por la fuerza a un vehículo Noah color blanco. Durante los días de cautiverio, la familia recibió llamadas y audios de WhatsApp exigiendo rescates y mencionando transacciones de dinero, evidencias que ahora están bajo pericia técnica.

El cuerpo fue finalmente localizado este martes por comunarios de Bulo Bulo, entre la maleza del sector Manantial, poniendo fin a la búsqueda pero iniciando una compleja etapa de investigación criminalística para dar con los responsables de esta ejecución en el corazón del Trópico.

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