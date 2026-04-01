Bolivia vs Irak: la previa del duelo por el pase al Mundial en "Firmes con La Verde"

La previa del partido se vive con intensidad en todo el país. Bolivia se prepara para enfrentar a Irak en un compromiso clave que puede acercarla al tan ansiado pase al Mundial. La expectativa crece entre los hinchas, que ya palpitan cada instante antes de este decisivo encuentro.

La ilusión de todo un país vuelve a encenderse. A 32 años de la última gran cita mundialista, Bolivia está a solo 90 minutos de cambiar su historia, y la hinchada tendrá una forma especial de vivir este momento: el streaming de Red Uno “Firmes con la Verde”, que promete una cobertura completa cargada de emoción, análisis y pasión.

Desde las 21:00, las redes sociales se convertirán en el punto de encuentro para los fanáticos, con una previa vibrante que irá calentando el ambiente antes del compromiso. Luego, a partir de las 22:00, la transmisión principal tomará protagonismo con reacciones en vivo, comentarios especializados y un despliegue técnico preparado para acompañar cada instante del partido.

El programa contará con invitados especiales, exjugadores y el análisis del reconocido presentador deportivo Gustavo Fuss, quien aportará su experiencia para desmenuzar cada jugada del encuentro.

La cobertura se podrá seguir a través de todas las plataformas digitales de Red Uno, como Facebook, TikTok e Instagram, permitiendo que los hinchas vivan la intensidad del partido desde cualquier lugar.

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