Ministra de Salud posesiona a dos nuevos viceministros y anuncia reestructuración

La ministra de Salud y Deportes, Marcela Tatiana Flores Zambrana, posesionó este miércoles al Dr. José Luis Ríos Cambeses como Viceministro de Gestión del Sistema Nacional de Salud y a la Dra. Roxana Elizabeth Salamanca Kacic como Viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional.

Durante el acto, la autoridad destacó que el sector enfrenta grandes desafíos debido al deterioro institucional heredado.

“La tarea es difícil porque nos han dejado un estado cloaca. Nos toca reorganizar, profundizar muchas cosas, construir. Debemos construir un sistema de salud para que todos los bolivianos accedan”, afirmó.

Compromiso de las nuevas autoridades

La recién posesionada viceministra Roxana Salamanca aseguró que trabajará para garantizar que la atención en salud llegue a todo el territorio nacional sin restricciones.

“Haremos nuestros los lineamientos del Presidente y de la Ministra para que en ningún lugar del territorio se limite la atención de salud. La tarea es grande y la asumo con responsabilidad”, expresó.

Por su parte, el nuevo viceministro José Luis Ríos Cambeses agradeció la confianza depositada para asumir el cargo y afirmó que su gestión estará enfocada en la transparencia y la eficiencia.

“Agradezco la confianza depositada por el presidente Rodrigo Paz para servir con mayor transparencia. Se eliminará la burocracia que obstaculiza la atención médica. Trabajaremos con los gobiernos subnacionales”, señaló.

Reorganización del sistema sanitario

La ministra Flores Zambrana enfatizó que el objetivo central de la nueva estructura viceministerial es recuperar y fortalecer el sistema de salud, mejorar su capacidad resolutiva y garantizar un servicio oportuno, eficiente y de calidad para toda la población.

