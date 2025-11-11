¡Atención dueños de mascotas! La Paz vacunará contra la rabia el 29 y 30 de noviembre

La Alcaldía de La Paz, a través de la Unidad de Salud Integral de Animales y Zoonosis, anunció la campaña masiva de vacunación antirrábica para el 29 y 30 de noviembre, e instó a la población a proteger cada año a sus perros y gatos frente a una enfermedad que, aunque es 100% mortal, también es 100% prevenible.

El jefe de la Unidad de Zoonosis, Fernando Guzmán, explicó que este año los animales domésticos se encuentran en un período prolongado sin inmunización, ya que la última campaña se realizó en julio del año pasado, y la siguiente se llevará a cabo recién a fines de noviembre.

“La protección es año calendario y debió realizarse máximo en agosto. Hemos tenido casi cinco meses de riesgo en el municipio de La Paz y también a nivel nacional”, indicó Guzmán.

Pese a ello, la autoridad pidió tranquilidad a la población, aclarando que no se han registrado casos sospechosos ni positivos de rabia en La Paz desde julio de 2023, gracias a la vigilancia epidemiológica constante.

“Queremos darle certeza a la población. La rabia no tiene cura, es 100% mortal, pero también 100% prevenible. Una vacuna al año es suficiente para proteger”, subrayó.

El municipio ya tiene lista la logística para la campaña, incluyendo jeringas, cintillos y carnets de vacunación, y solo espera la entrega de dosis por parte del Ministerio de Salud.

Las brigadas municipales y redes de salud recorrerán barrios, plazas, centros de salud y puntos comunitarios para garantizar la cobertura total.

Guzmán recordó que la vacuna puede aplicarse desde el primer mes de vida de la mascota, e insistió en la tenencia responsable, que implica brindar alimentación, afecto y atención médica preventiva.

