Senamhi advierte sobre fuertes vientos y lluvias en tres departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó este martes una alerta naranja por vientos moderados a fuertes en zonas de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, vigente hasta el miércoles.

Según la pronosticadora Jimena Pancata, se esperan ráfagas de 60 a 90 km/h en provincias como Ibáñez, Warnes, sur de Ichilo, Sara, Santiesteban, oeste de Cordillera y Chiquitos en Santa Cruz. En Tarija, los vientos alcanzarán entre 40 y 70 km/h en la provincia Gran Chaco, mientras que en Chuquisaca se prevé similar intensidad en el este de la provincia Luis Calvo.

Durante la alerta, Senamhi recomienda no estacionar vehículos ni realizar actividades bajo árboles, postes, letreros o construcciones, debido al riesgo de caída por las ráfagas.

La experta también indicó que hay un gran aporte de humedad desde la Amazonía, lo que provocará lluvias dispersas en occidente, especialmente en La Paz, Oruro y Potosí, con acumulados de 10 a 20 mm entre la tarde del miércoles y el viernes.

En el oriente, así como en Tarija y Chuquisaca, se esperan precipitaciones significativas a partir de la noche del miércoles, incluyendo los valles, el norte y los Yungas de La Paz.

(Con información de ABI)

