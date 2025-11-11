Militar muere en emboscada de contrabandistas en carretera hacia Perú

Un militar del Comando Estratégico Operacional (CEO) perdió la vida la madrugada de este martes tras ser víctima de una emboscada de presuntos contrabandistas en el sector de Lloko Lloko, cerca de Desaguadero, en la carretera que conecta Bolivia con Perú.

El comandante departamental de la Policía de La Paz, Gunther Agudo, confirmó el hecho y explicó que el uniformado participaba en un operativo de control contra el contrabando cuando se produjo el ataque.

“En horas de la madrugada, personal de la Patrulla Caminera recibió una denuncia de conductores que transitaban entre la tranca de Laja y la localidad de Desaguadero. Informaron sobre una persona sin signos vitales a la altura del mirador de Lloko Lloko, aparentemente atropellada”, detalló Agudo.

Las autoridades investigan si el atropello fue parte de la emboscada y si hubo enfrentamiento previo. El caso está en manos de la Fiscalía y de las unidades especializadas del CEO y la FELCC, que desplazaron equipos al lugar para esclarecer el hecho.

