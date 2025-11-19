¡Atención! Sector salud en Santa Cruz paralizará actividades este miércoles y jueves

La Federación de Trabajadores en Salud confirmó que este miércoles y jueves se llevará a cabo un paro de 48 horas en los tres niveles de atención del departamento, en protesta por el incumplimiento de compromisos salariales tanto por parte de la Gobernación como de la Alcaldía.

Los dirigentes señalaron que, pese a los intentos por evitar nuevas medidas de presión, la falta de respuestas de las autoridades imposibilita convencer a los trabajadores de suspender las movilizaciones.

“Lamentablemente el incumplimiento en el tema salarial hace imposible convencer a los trabajadores. Ellos han determinado retomar las medidas porque se están burlando de los trabajadores”, afirmó Robert Hurtado dirigente de los trabajadores de salud.

La Federación informó que asistirán a una reunión con el FESIRMEs para coordinar acciones conjuntas, considerando que otros sectores —como los médicos— también se encuentran en paro y realizando bloqueos.

Los trabajadores denunciaron además despidos injustificados y la falta de pago en algunos municipios, como Urubichá, donde aseguran que varios funcionarios no reciben su salario desde hace meses.

“No hay necesidad de estar en huelga, pero lamentablemente todo el año ha sido lo mismo: falta de pago y despidos”, señalaron.

El sector anticipa que las medidas podrían radicalizarse si las autoridades no atienden sus demandas y garantizan los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema de salud.

El paro de 48 horas está confirmado para este miércoles y jueves, afectando a los tres niveles de atención en todo el departamento.

