Noticias

Ministro posesiona autoridades de Naabol, DGAC y BOA

El ministro Zamora encomendó a las nuevas autoridades a trabajar con transparencia, fortalecer la gestión institucional y garantizar un servicio eficiente para la población.

Hans Franco

Foto: Ministro posesiona autoridades de NAABOL, DGAC y BOA
La Paz

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, posesionó la mañana este martes a autoridades de la navegación aérea como el director de la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL), director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el gerente de Boliviana de Aviación (BoA).

Los cargos serán ocupados por las siguientes autoridades: Jaime Humberto Machicao Roca (NAABOL), Roberto Jáuregui Mendoza, director interino de la DGAC y Juan José Galvarro Requena gerente de BoA.

En una publicación en las redes sociales del Ministerio de Obras Públicas, el ministro encomendó a las nuevas autoridades a trabajar con transparencia, fortalecer la gestión institucional y garantizar un servicio eficiente para la población.

Con estas designaciones, se impulsa una gestión renovada, enfocada en obtener resultados positivos, dando cumplimiento al mandato del presidente Rodrigo Paz de brindar un servicio con plena seguridad, eficiencia y eficacia para las y los bolivianos.

