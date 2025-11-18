“Entraron con machetes y botellas”: presuntos barra brava atacan a vecino para robar

Un hecho de inseguridad conmocionó al barrio 6 de Febrero, en la zona de la Villa Primero de Mayo en Santa Cruz, cuando un grupo de jóvenes armados con machetes y botellas de vidrio ingresó a un domicilio particular, agredió al propietario y se llevó pertenencias de la vivienda.

El incidente ocurrió el pasado domingo en horas de la noche. La víctima relató: “Estábamos un día domingo normal, tipo ocho y media, nueve de la noche, sentados en el patio, cuando empezaron a tirar botellas sobre mi reja. Luego entraron por arriba de la barda, rompieron la reja y comenzaron a agredirnos con machetes y botellas”.

El propietario sufrió heridas en costillas, brazo y cuello mientras protegía a su familia. Sobre el motivo del ataque, señaló: “Tengo mi hijo que es parte de la barra, al parecer iban en busca de él, pero mi hijo ya no vive aquí hace varios meses. Esto parece ser una represalia”.

La víctima expresó también su temor ante posibles nuevos ataques: “Tengo miedo por mi familia, porque yo salgo a trabajar y mis padres e hijos quedan solos en la casa”.

Dos jóvenes ya fueron identificados y detenidos por la Policía a la espera de su proceso judicial. Además, la víctima acudirá al médico forense para documentar las heridas.

El afectado solicitó a las autoridades medidas concretas: “El pedido es que cierren ese llamado ‘Bunker’, porque es un peligro para el barrio. Cada vez que juega Blooming, hay desmanes y peleas en la zona”.

Mira la programación en Red Uno Play