En México: detienen a un hombre de 32 años por golpear con martillo a su madre

Un hombre de 32 años fue detenido por la policía en la capital mexicana tras ser acusado de agredir a su madre, de 50 años, golpeándola presuntamente en la cabeza con un martillo durante una discusión.

Los hechos ocurrieron al interior de un domicilio en la colonia Pueblo Santiago Acahualtepec, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. La víctima logró solicitar ayuda a las autoridades a través de la línea de emergencia SOS Mujeres, según informa el portal Milenio.com. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al inmueble luego de recibir la alerta. Al llegar, encontraron a la mujer con visibles manchas de sangre en el rostro y el cuerpo, por lo que solicitaron la presencia de servicios de emergencia.

La víctima relató a los oficiales que la agresión comenzó como una discusión verbal con su hijo. En un momento, el hombre tomó un martillo y la golpeó en la cabeza. La madre informó a los policías que el presunto agresor aún se encontraba dentro de la vivienda. Los oficiales ingresaron a la casa y detuvieron al hombre de 32 años. En el lugar, aseguraron un martillo de aproximadamente 40 centímetros de largo que presentaba manchas de sangre en la empuñadura, según el reporte de la SSC.

Estado de la víctima y proceso legal

Paramédicos que atendieron a la mujer diagnosticaron una lesión por golpes con traumatismo craneoencefálico leve y múltiples lesiones cortocontusas en varias partes del cuerpo. Afortunadamente, no fue necesario trasladarla a un hospital. El detenido, junto con el martillo asegurado, fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica e iniciará las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la víctima fue resguardada y recibió orientación para acceder a apoyo psicológico y legal a través de las instancias de ayuda a la mujer del gobierno de la Ciudad de México.

