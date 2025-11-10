‘La Gran Batalla’ inicia una semana decisiva con un duelo cargado de talento y energía

Arranca una nueva semana de emociones en La Gran Batalla, el programa de imitación y entretenimiento más importante de la televisión boliviana. Esta noche, dos equipos se enfrentarán en un duelo decisivo que promete sorprender al jurado y al público con talento, ritmo y creatividad.

La semana comienza con una nueva dinámica de interpretación, que será revelada al inicio del programa en vivo. Además, se conocerá la metodología de nominación que definirá a los participantes en riesgo para la próxima gala de eliminación.

Esta noche, el escenario de La Gran Batalla recibe a:

Cisco Moreno junto a la academia Urban Vibes

Rodrigo Giménez y su equipo de Fire Steps

El programa promete coreografías impresionantes y una producción cargada de energía, tras la intensa gala del domingo pasado, en la que el equipo de Gato Pozo fue eliminado por decisión de los jueces.

La Gran Batalla se transmite esta noche a las 20:45 por la señal de Red Uno, y desde una hora antes por su streaming en YouTube, donde los seguidores podrán conocer todos los detalles detrás del escenario.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play