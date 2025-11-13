TEMAS DE HOY:
Economía

Baja el precio del arroz y la harina en mercados de Santa Cruz

Los comerciantes reportan disminución en productos como harina y arroz. La variación del dólar paralelo ya impacta en los precios.

Naira Menacho

12/11/2025 22:13

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

La reciente baja del dólar paralelo comenzó a reflejarse en los precios de productos importados, según comerciantes de los mercados cruceños.

En tiendas de abarrotes se observa una tendencia a la baja en artículos básicos. El kilo de harina, que antes se vendía a Bs 9, ahora puede encontrarse a granel por Bs 7 y en presentación al vacío por Bs 8.

Otro alimento con rebaja es el arroz, cuyo precio bajó de Bs 10 a Bs 9, e incluso se comercializa hasta en Bs 8 en algunos puestos.

Esta caída de precios ha permitido que consumidores y amas de casa aprovechen para ahorrar en sus compras diarias, en medio de un contexto económico marcado por la volatilidad del tipo de cambio informal.

 

 

