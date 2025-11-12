TEMAS DE HOY:
Economía

Intervienen Emapa tras indicios de corrupción en su interior  

El ministro Oscar Mario Justiniano confirmó que tras detectar indicios de corrupción en Emapa, determinaron tomar la decisión de intervenir esta institución que está relacionado con los subsidios.

Miguel Ángel Roca Villamontes

12/11/2025 11:32

Foto: APG

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Rural, Oscar Mario Justiniano, dijo que el Gobierno ha tomado la decisión de intervenir Emapa, tras detectar presuntos actos de corrupción en su interior y una vez se tengan los informes de la unidad de intervención se convocará al sector panificador del país.

No hay la harina y hay deudas monstruosas al respecto del trigo, la respuesta (sobre que pasará con Emapa) la daremos cuando tengamos toda la información que remita la unidad de intervención. Luego vamos a reunirnos con los panificadores”, dijo Justiniano.

Sin embargo, la autoridad dejó en claro que las medidas que se tomarán estarán enmarcadas en que afecten menos a la población vulnerable.

En este contexto al tener indicios de corrupción en Emapa, una entidad relacionada con el subsidio, se ha decidido la intervención inmediata y ver donde están esos actos de corrupción”, informó.

Con relación al próximo encuentro con los panificadores, dijo que se va a explicar en qué condiciones está el Gobierno recibiendo el país.

No alarmemos en estos momentos a la población porque lo único que va a generar eso es especulación y un deterioro mayor a las economías de nuestras familias”, acotó.

 

