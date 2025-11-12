Intervienen Emapa tras indicios de corrupción en su interior  

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Rural, Oscar Mario Justiniano, dijo que el Gobierno ha tomado la decisión de intervenir Emapa, tras detectar presuntos actos de corrupción en su interior y una vez se tengan los informes de la unidad de intervención se convocará al sector panificador del país.

“No hay la harina y hay deudas monstruosas al respecto del trigo, la respuesta (sobre que pasará con Emapa) la daremos cuando tengamos toda la información que remita la unidad de intervención. Luego vamos a reunirnos con los panificadores”, dijo Justiniano.

Sin embargo, la autoridad dejó en claro que las medidas que se tomarán estarán enmarcadas en que afecten menos a la población vulnerable.

“En este contexto al tener indicios de corrupción en Emapa, una entidad relacionada con el subsidio, se ha decidido la intervención inmediata y ver donde están esos actos de corrupción”, informó.

Con relación al próximo encuentro con los panificadores, dijo que se va a explicar en qué condiciones está el Gobierno recibiendo el país.

“No alarmemos en estos momentos a la población porque lo único que va a generar eso es especulación y un deterioro mayor a las economías de nuestras familias”, acotó.

