“Me dejaron en wao”: Susana Rivero la rompió como The Runaways

Para cerrar la segunda noche de la Semana del Rock en La Gran Batalla, Susana Rivero y la academia de baile La Fábrica encendieron el escenario al ritmo de Cherry Bomb, de la icónica banda femenina The Runaways.

Con una presentación llena de ritmo, fuerza y sensualidad, el equipo se ganó el reconocimiento del jurado, que destacó la energía, el trabajo y la conexión grupal.

El primero en pronunciarse fue Tito Larenti, quien valoró la interpretación de la famosa, aunque notó cierta incomodidad en escena.

“Te sentí incómoda, tenías que haberte relajado más, porque tenías claro el personaje. Faltaron algunas cositas, pero se nota el trabajo. En general, a mí me gustó”, comentó.

Por su parte, Gabriela Zegarra aseguró haber quedado impactada con la puesta en escena y felicitó al equipo por su crecimiento.

“Yo disfruté con el equipo. Lo que hicieron al principio me dejó en wao. Entiendo que estabas incómoda y que el vestuario te desconcentró, pero sentí que esta vez te soltaste mucho más”, señaló.

A su turno, Rodrigo Massa elogió la actitud y la interpretación de Susana, además del desempeño del grupo.

“En cuestión de personaje, bien; el lip sync, bien; y La Fábrica me encantó. Gran equipo, me gusta mucho el trabajo que hacen”, expresó.

Finalmente, Elka Meyer cerró las devoluciones resaltando la energía del equipo y la determinación de la famosa.

“Se nota que te gusta el trabajo y el personaje. Pese a la incomodidad, seguiste adelante, y eso se valora muchísimo. Me gustó el trabajo del equipo”, afirmó.

Susana Rivero se despidió del escenario agradeciendo el apoyo y pidió a sus compañeros un voto de confianza para seguir demostrando su evolución dentro de la competencia.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

