¡Pura garra! Juandy y ‘Legacy’ se lucieron con su versión de Limp Bizkit

El segundo equipo en subir al escenario más grande de la televisión boliviana fue el de Juandy junto a la academia Legacy, quienes se transformaron en la banda Limp Bizkit para interpretar el potente tema My Generation.

La presentación estuvo cargada de energía y actitud rockera, y si bien recibió buenos comentarios del jurado, también hubo observaciones por algunos vacíos dentro de la coreografía.

Para Tito Larenti, la puesta en escena fue destacable, aunque con detalles por pulir en la participación de Juandy.

“Valoro mucho la garra que le ponen. Dentro del descontrol encontré un orden, me pareció que estuvo bien, a mí me gustó. En el tema de Juandy, había cosas sueltas, pero valoro la actitud y la entrega. Hay que seguir trabajando”, señaló el juez.

Por su parte, Elka Meyer resaltó el esfuerzo y la disciplina del equipo, destacando su constancia dentro de la competencia.

“Siempre dejan la vara alta. Me gusta que ponen garra, aunque por momentos sentí que la coreografía se centralizó mucho. Tienen que seguir trabajando, pero el resultado fue bueno”, expresó.

En tanto, Gabriela Zegarra elogió la energía del grupo y reconoció que, pese a los errores, lograron transmitir intensidad.

“A mí me gustó, siempre le meten energía. Siento que hubo errores, pero lo disfruté”, sostuvo la jurado.

Finalmente, Rodrigo Massa señaló que algunos espacios vacíos en la coreografía pudieron haberse aprovechado mejor.

“La energía comenzó muy bien, pero luego bajó un poco. Pudo haber más trucos o interacción. Aun así, felicidades, Juandy, por investigar y construir el personaje”, comentó.

El equipo se despidió del escenario agradeciendo las devoluciones del jurado y pidió a sus compañeros valorar el esfuerzo invertido en su presentación.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play