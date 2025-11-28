¿Qué es el “Consejo de hombres o solidaridad masculina” que conquista TikTok?

¿Usted escuchó hablar sobre el “Consejo de hombres”? Es una tendencia que está cambiando la forma de ver las redes sociales. El punto de inicio comenzó con el usuario @juan8axd, quien realizó la siguiente publicación:

“Solicito al honorable consejo de hombres autorización para empeñar el Xbox y pagar mi última quimioterapia”, señaló en un post en su cuenta de TikTok.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fueron las respuestas: miles de usuarios denegaron la solicitud y emitieron comentarios masivos cargados de solidaridad.

“Solicitud denegada por parte del consejo, mejor te cooperamos para pagar tu última quimio; necesitamos tu número de cuenta y que sigas adelante”, decía una de las publicaciones.

Otras respuestas también expresaban apoyo incondicional:

“Mejor te cooperamos para pagar tu última quimio”, “El consejo de hombres decidió negar tu petición, pero aprobó brindarte las armas necesarias para que libréis vuestra batalla”, “Petición denegada, ¡el consejo te apoyará! Ánimo con la última, bro, yo también pasé por ahí. ¡Bendiciones, guerrero caballero!”, se lee entre los comentarios.

No solo hombres, sino también mujeres, aportaron para la última quimioterapia de Juan, quien expresó en un video su agradecimiento por la ayuda recibida, que incluso permitirá cubrir otros gastos médicos.

“Se pudo juntar incluso para poder pagar no solo el tratamiento como tal, sino también la hospitalización y otras consultas. Muchas gracias, no saben cómo se los agradece mi familia y yo”, manifestó Juan.

Esta tendencia redefine la forma de ver las redes sociales y evidencia actos de empatía y solidaridad que resaltan el espíritu del denominado “consejo de hombres”.

