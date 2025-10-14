Homenaje viral: Influencer tapa bache denunciado por 'Don Nico', heladero asesinado en México

El influencer mexicano Manuel Cantú, conocido en redes sociales como 'El Potro', generó una ola de reacciones en redes sociales tras rendir un conmovedor homenaje al comerciante José Guadalupe Rodríguez, popularmente llamado 'Don Nico', un vendedor de helados que fue asesinado días después de denunciar el mal estado de una carretera local.

El creador de contenido, originario de Nuevo León, viajó hasta la comunidad de Urireo, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, para tapar personalmente el bache que 'Don Nico' había señalado en una de sus últimas transmisiones en vivo. El gesto, realizado el pasado viernes 10 de octubre, se viralizó rápidamente, según informa el portal Quinta Fuerza.

La tragedia de 'Don Nico'

José Guadalupe Rodríguez, quien se ganaba la vida vendiendo helados en la zona, fue atacado a tiros el martes 7 de octubre por dos hombres a bordo de una motocicleta.

El crimen ocurrió mientras el comerciante transmitía en vivo en su página de Facebook, “Helados Nico”, denunciando los peligros que representaba la falta de mantenimiento en una vía rural que conecta su comunidad con la salida a Morelia.

Durante la transmisión, mientras era atacado, el comerciante alcanzó a pronunciar unas últimas y desgarradoras palabras dirigidas a su familia: “Te amo, ya me mataron, corazón, cuida a mis niños… me estoy muriendo”. El video, que circuló ampliamente, causó una profunda indignación y consternación en todo el país.

El homenaje de 'El Potro'

En respuesta a esta tragedia, el influencer 'El Potro' decidió convertir la denuncia en acción. Equipado con materiales de construcción y una pala, viajó al punto exacto donde el heladero grabó su último video. Delimitó el área con conos y procedió a reparar el agujero en el asfalto.

“Tapamos el bache que un ciudadano valiente reportó en la comunidad de Urireo, Guanajuato”, escribió el influencer al compartir el video de su labor. Su mensaje final resonó profundamente: “Su voz no debe quedar en silencio, porque el miedo no puede tapar la verdad”.

Al terminar el trabajo, 'El Potro' selló la reparación con su característico logotipo dorado, con el que firma sus acciones comunitarias. El gesto fue ampliamente aplaudido como un acto de empatía, aunque también reavivó críticas hacia las autoridades locales por la inacción ante las peticiones ciudadanas. "Ni una vida bastó para que arreglaran un bache", comentó un internauta.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play