Continúa la desesperada búsqueda de Lito Coca Arandia, desaparecido en Mizque, Cochabamba

Desapareció hace seis días en Mizque; fue visto por última vez con una mujer desconocida y su familia pide ayuda urgente para dar con su paradero.
18/11/2025 14:26
Familiares de Lito Coca Arandia, de 44 años, solicitan ayuda urgente tras su desaparición el pasado 12 de noviembre en el municipio de Mizque en Cochabamba. Según indican, Lito fue visto por última vez en la localidad de Mina Asientos, acompañado de una mujer desconocida, antes de desaparecer junto a su vehículo, un Toyota azul.
“Ya son cinco, seis días. Lo vieron con una mujer, una cholita vestida de celeste, bajando de su vehículo alrededor de las 21:15. Desde ahí no sabemos nada de él. Si ella no tuvo nada que ver, debería presentarse y decirnos hasta qué hora estuvieron o a dónde se fueron”, relató un familiar preocupado.
El mismo familiar añadió que Lito había organizado un corte de cabello al día siguiente de su desaparición, actividad para la que se había preparado con anticipación, pero nunca asistió. Esto aumenta la preocupación de sus allegados.
Las autoridades y la familia piden a la población que brinde cualquier información sobre su paradero. Cualquier dato puede ser comunicado al número: 607-23166.
