Policial

Juez ordena detención preventiva de 6 meses para Juan Carlos Huarachi en San Pedro

La decisión judicial fue asumida durante la audiencia de medidas cautelares, luego de que el Ministerio Público presentara indicios que vinculan al exdirigente con presuntos manejos irregulares durante su gestión al frente de la entidad matriz de los trabajadores.

Hans Franco

18/11/2025 19:26

Foto: Detención preventiva de 6 meses para Juan Carlos Huarachi (APG)
La Paz

El Juzgado de Instrucción en lo Penal determinó este martes la detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro para Juan Carlos Huarachi, exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito, concusión y tráfico de influencias.

La decisión judicial fue asumida durante la audiencia de medidas cautelares, luego de que el Ministerio Público presentara indicios que vinculan al exdirigente con presuntos manejos irregulares durante su gestión al frente de la entidad matriz de los trabajadores.

El abogado denunciante informó que en los próximos días se llevará a cabo la declaración de la testigo clave, considerada fundamental en la investigación. Asimismo, adelantó que se gestiona el traslado de Juan Santos Cruz para que preste declaración ante el Ministerio Público en la ciudad de La Paz.

Con la resolución emitida, Huarachi deberá cumplir la medida cautelar en el penal de San Pedro, mientras avanza la investigación fiscal.

El proceso continuará con la recolección de pruebas documentales y testimoniales, en un caso que ha generado amplia expectativa pública por la relevancia sindical de la exautoridad investigada.

 

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

