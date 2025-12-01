[Imágenes sensibles] Hombre se prende fuego tras rechazo amoroso y deja heridos en la India

Una noche que comenzó con un conflicto amoroso terminó en tragedia el pasado jueves en un hospital de Fatehwadi, en la India. Kamran Pathan, de 29 años, murió después de prenderse fuego dentro de las instalaciones tras sufrir un rechazo amoroso.

Según el reporte policial, Pathan confrontó a una mujer de 28 años, empleada del hospital, antes del incidente. El hombre ingresó al lugar cargando gasolina y, tras una discusión cerca del área de recepción, se roció con el combustible y prendió fuego.

Las llamas se propagaron rápidamente por el pasillo, hiriendo a la mujer que intentó escapar y a otro miembro del personal que intentó auxiliarlo. Kamran Pathan fue trasladado de urgencia al hospital, donde falleció poco después de la medianoche.

Las autoridades investigan las circunstancias del trágico suceso, mientras el personal del hospital se recupera de las heridas. El caso ha generado conmoción en la comunidad local por la violencia extrema derivada de un conflicto personal.

Imágenes sensibles:

