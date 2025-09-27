Rueda de Negocios de la Cainco alcanza $us 77 millones en intenciones en dos días

Una jornada positiva y de alto movimiento empresarial se vivió este viernes en la 34.ª versión de la Rueda de Negocios Internacional, organizada por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco).

El evento, que se desarrolla en el marco de la Expocruz 2025, ya registra más de $us 77 millones en intenciones de negocios, tras 6.403 citas empresariales concretadas entre el jueves y viernes.

“Hemos tenido 6.403 citas de negocios, sumando los dos primeros días, con $us 77 millones en intenciones de negocio. Consideramos que son cifras muy positivas”, informó Olivia Stelzer, subgerente Comercial de Cainco.

Según la ejecutiva, estos resultados consolidan a la Rueda de Negocios como un espacio clave para el intercambio comercial, tanto a nivel nacional como regional.

Sectores con mayor movimiento

Durante los primeros días, los sectores con mayor dinamismo fueron:

Financiero

Logística

Embalajes

Minería

Construcción

La Rueda de Negocios de Cainco concluye este sábado 27 de septiembre y se espera alcanzar los 95,2 millones de dólares en intensiones de negocios registrados en 2024.

Mira la programación en Red Uno Play