TEMAS DE HOY:
Agresiones a menores cuerpo avenida Petrolera accidente vehicular

19ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Madre clama por ayuda urgente para su hijo que se accidentó en La Paz

Una madre solicitó apoyo a la ciudadanía ante la delicada situación de salud de su hijo, quien sufrió un accidente y se encuentra en estado crítico.

Red Uno de Bolivia

31/10/2025 11:28

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

El pedido de ayuda llegó hasta el Ojo Ciudadano de Red Uno, donde la mujer expresó su desesperación y clamó por ayuda.

“Mi hijo se accidentó, por favor, a los corazones de oro, si podrían colaborarme”, manifestó la madre visiblemente afectada.

La madre explicó que no cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos médicos de su hijo, que sufrió el accidente hace unos días. La situación es crítica, y cada día que pasa requiere atención urgente gastos.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del código QR proporcionado por la familia.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD