Madre clama por ayuda urgente para su hijo que se accidentó en La Paz

El pedido de ayuda llegó hasta el Ojo Ciudadano de Red Uno, donde la mujer expresó su desesperación y clamó por ayuda.

“Mi hijo se accidentó, por favor, a los corazones de oro, si podrían colaborarme”, manifestó la madre visiblemente afectada.

La madre explicó que no cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos médicos de su hijo, que sufrió el accidente hace unos días. La situación es crítica, y cada día que pasa requiere atención urgente gastos.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del código QR proporcionado por la familia.

